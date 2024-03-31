Песков: обращение после теракта Путин записывал после полностью бессонной ночи

Обращение к гражданам после террористического акта, произошедшего 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», президент Российской Федерации Владимир Путин записывал после полностью бессонной ночи.
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