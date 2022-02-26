Генсек ООН призвал россиян вернуться из Украины в свои казармы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру должен быть предоставлен еще один шанс. Соответствующую информацию генеральный секретарь опубликовал у себя на странице Twitter вскоре после окончания заседания Совета Безопасности ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру должен быть предоставлен еще один шанс. Соответствующую информацию генеральный секретарь опубликовал у себя на странице Twitter вскоре после окончания заседания Совета Безопасности ООН.
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