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Генсек ООН призвал россиян вернуться из Украины в свои казармы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру должен быть предоставлен еще один шанс. Соответствующую информацию генеральный секретарь опубликовал у себя на странице Twitter вскоре после окончания заседания Совета Безопасности ООН.

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