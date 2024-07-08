Байден заявил, что уверен в поддержке Демократической партии на выборах

АндрейБорков

Жора Бидон это нечто особенного! Это практически капитан Америка и Супермен в одном стакане. Таких как он еще не было и уже ни когда не будет. Он создал НАТО, а то думали что это было до него, но нет, он его создал взрастил и взлелеял! Так сказать СОЗДАТЕЛЬ. Это Жора Бидон остановил Путина в Афганистане и Сирии! Все думают, что америкосы из Афгана дриснули впереди собственного визга, но нет, это Жора так Путина остановил. А еще он Путина остановил на укРуине, под Харьковом и в Крыму. Это же Жора Бидон у Путина Крым отвоевал, 4-ю осаду Севастополя провел, в Балаклавскую бухту авианосец "Теодор Рузвельт" лично завел! А вы не знали? Да ну на фиг! Блокаду России Жора Бидон организовал, теперь в России голод и холод, в магазинах сквозняки, на полках только пыль, а очереди за хлебом за горизонт уходят. И это все Жора Бидон! И как такому ВСЕМОГУЩЕМУ и ВСЕСИЛЬНОМУ супер-капитану Америка на выборы то не пойти? Ни как. Это по херу, что рывками ходит, дышит через раз, на ровном месте запинается и с привидениями здоровается, систематически заговаривается и внешне очень похож на что то среднее между дебилом и идиотом, но круче него только горы, выше - только небо. Он же сам сказал, что ВСЕВЫШНИЙ его заткнуться не просил, вот он и воняет. Удивительный, уникальнейший человек, ну как без такого президента США жить то будут? Ни как! Вот и спасает Жора Бидон Америку, берет на себя роль Бога.