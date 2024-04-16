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России предлагают капитулировать

России предлагают капитулировать

Какую цель преследует Запад, прикрываясь мирными инициативами Правительство Швейцарии проведет мирную конференцию по Украине 15-16 июня в отеле «Бюргеншток» неподалеку от Люцерна, заявила президент страны Виола Амхерд на пресс-конференции.

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Комментарии
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валентина пожиленко
Инерционное развитие в русле доминирования Запада завело мир в тупик. Как показал опыт последних лет, в правительстве Запада нет достаточно светлых голов, которые могли бы адекватно мыслить, анализировать и осознавать творимое ими, и делать выводы, а наличествует лишь засилье откровенных, сочащихся ядом собственного превосходства особей. В Европе и Америке масса проблем, которые затрагивают большинство их граждан. Однако властные особи США и ЕС, отодвинув на задний план интересы руководимых ими стран и народов, доверивших   им властные полномочия, принялись за переустройство земного мира под свои корыстные интересы. С этой целью они провоцируют и продвигают по миру вооруженных конфликты и войны, уносящие множество человеческих жизней. К тому же,  если властные особи Запада в своем стремлении нагадить России, «вставляют палку в колесо своего велосипеда и падают», то пусть и обвиняют не кого-то, а только себя. Власти же России нужно думать о финансовом благополучии своей страны и ее граждан.
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14 час.
вп
валентина пожиленко
Самые крупные войны, развязанные США.  Несмотря на пропагандируемую приверженность демократическим ценностям и свободам США на сегодня считаются одной из самых агрессивных в мире стран. С начала XX века США свыше 40 раз применяли свои войска на территории других государств. При этом большая часть военных конфликтов начиналась по вине американцев и без одобрения со стороны ООН. В войнах, развязанных Штатами,  погибли миллионы человек, а число пострадавших от этих  военных конфликтов исчисляется десятками миллионов разбитых  судеб.  Война во Вьетнаме (1955 – 1975)  Вторжение США в Гренаду (1983)  Вторжение в Панаму (1989 – 1990)  Война в Персидском заливе (1991)  Бомбардировки Югославии (1999)  Война в Афганистане (2001-2021)  Иракская война (2003-2011)  Интервенция в Ливию (2011)  Интервенция США и их союзников в Сирии (с 2014 года)  Война во Вьетнаме (1955 – 1975)   Вторжение США в Гренаду (1983)  Война в Персидском заливе (1991)  Бомбардировки Югославии (1999)  Война в Афганистане (2001-2021)  Иракская война (2003-2011)  Интервенция в Ливию (2011)  Интервенция США и их союзников в Сирии (с 2014 года)                А в общем США развязали 226 войн за свою историю, но их властные агрессоры еще что-то вякают относительно России, которая ни на кого не нападала, а только защищалась.
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Вы бы убрали такой заголовок статьи! России это неприемлемо!!!!!!
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3 час.

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