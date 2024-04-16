России предлагают капитулировать

Инерционное развитие в русле доминирования Запада завело мир в тупик. Как показал опыт последних лет, в правительстве Запада нет достаточно светлых голов, которые могли бы адекватно мыслить, анализировать и осознавать творимое ими, и делать выводы, а наличествует лишь засилье откровенных, сочащихся ядом собственного превосходства особей. В Европе и Америке масса проблем, которые затрагивают большинство их граждан. Однако властные особи США и ЕС, отодвинув на задний план интересы руководимых ими стран и народов, доверивших им властные полномочия, принялись за переустройство земного мира под свои корыстные интересы. С этой целью они провоцируют и продвигают по миру вооруженных конфликты и войны, уносящие множество человеческих жизней. К тому же, если властные особи Запада в своем стремлении нагадить России, «вставляют палку в колесо своего велосипеда и падают», то пусть и обвиняют не кого-то, а только себя. Власти же России нужно думать о финансовом благополучии своей страны и ее граждан.

вп

валентина пожиленко

Самые крупные войны, развязанные США. Несмотря на пропагандируемую приверженность демократическим ценностям и свободам США на сегодня считаются одной из самых агрессивных в мире стран. С начала XX века США свыше 40 раз применяли свои войска на территории других государств. При этом большая часть военных конфликтов начиналась по вине американцев и без одобрения со стороны ООН. В войнах, развязанных Штатами, погибли миллионы человек, а число пострадавших от этих военных конфликтов исчисляется десятками миллионов разбитых судеб. Война во Вьетнаме (1955 – 1975) Вторжение США в Гренаду (1983) Вторжение в Панаму (1989 – 1990) Война в Персидском заливе (1991) Бомбардировки Югославии (1999) Война в Афганистане (2001-2021) Иракская война (2003-2011) Интервенция в Ливию (2011) Интервенция США и их союзников в Сирии (с 2014 года) Война во Вьетнаме (1955 – 1975) Вторжение США в Гренаду (1983) Война в Персидском заливе (1991) Бомбардировки Югославии (1999) Война в Афганистане (2001-2021) Иракская война (2003-2011) Интервенция в Ливию (2011) Интервенция США и их союзников в Сирии (с 2014 года) А в общем США развязали 226 войн за свою историю, но их властные агрессоры еще что-то вякают относительно России, которая ни на кого не нападала, а только защищалась.