Президент Южной Кореи на грани импичмента

фото: EPAВчера в парламенте Южной Кореи представили законопроект об импичменте президента Юн Сок Ёля после того, как он во вторник вечером объявил военное положение, но под давлением отменил его через несколько часов.
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