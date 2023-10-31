Учения «Набат-2023» пройдут в Иванове и Ивановском районе 31 октября

В мероприятиях задействуют все силовые ведомства региона и даже областное правительство.Пресс-служба УФСБ России по Ивановской области сообщила, что во вторник, 31 октября, в регионе состоятся командно-штабные учения «Набат-2023».
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