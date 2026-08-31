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Новости Брянска

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В Брянске отремонтирована школа №9 после ракетного удара ВСУ

В Брянске отремонтирована школа №9 после ракетного удара ВСУ

В результате удара были повреждены окна, перегородки и кабинеты, строители заменили 70 оконных блоков и восстановили разрушенную стену.

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