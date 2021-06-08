Заноза

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Сорванная маска «борцов с тиранией»: под личиной оппозиционеров скрываются откровенные нацисты

Сорванная маска «борцов с тиранией»: под личиной оппозиционеров скрываются откровенные нацисты

Интервью белорусского «оппозиционера» Протасевича белорусскому же телевидению вызвало настоящую панику на Западе.

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виктор масляев
рассказ человека в застенках не признаются нормальными людьми
Александр Симаков
Ну это смотря что человек в застенках рассказывает. Рассказы Навального очень даже признаются "нормальными людьми". Так признаются, что из-за этих рассказов России санкциями грозятся. И речи "режиссёра" Сенцова "нормальные люди " очень даже признавали. Вопрос в том, признаются ли эти самые "нормальные" люди нормальными с точки зрения психиатрии всеми остальными гражданами.
Екатерина
"Слова придуманы для лжи, А правду говорят поступки"... Александр Девичев
JOKERXXX JOKEREVICH
у нас ведь как-просидел час в "обезьяннике" -всю жизнь потом рассказывает как он страдал в застенках режима...

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