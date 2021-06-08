Сорванная маска «борцов с тиранией»: под личиной оппозиционеров скрываются откровенные нацисты

ЗанозаПолитикаСорванная маска «борцов с тиранией»: под личиной оппозиционеров скрываются откровенные нацисты Интервью белорусского «оппозиционера» Протасевича белорусскому же телевидению вызвало настоящую панику на Западе.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвиктор масляеврассказ человека в застенках не признаются нормальными людьмиАлександр СимаковНу это смотря что человек в застенках рассказывает. Рассказы Навального очень даже признаются "нормальными людьми". Так признаются, что из-за этих рассказов России санкциями грозятся. И речи "режиссёра" Сенцова "нормальные люди " очень даже признавали. Вопрос в том, признаются ли эти самые "нормальные" люди нормальными с точки зрения психиатрии всеми остальными гражданами.ЕЕкатерина"Слова придуманы для лжи, А правду говорят поступки"... Александр ДевичевJOKERXXX JOKEREVICHу нас ведь как-просидел час в "обезьяннике" -всю жизнь потом рассказывает как он страдал в застенках режима...Комментировать
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