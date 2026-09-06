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Царьград

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Перепутали с маньяком: Юрий Мозола погиб в СИЗО по подозрению в убийствах Оноприенко

Перепутали с маньяком: Юрий Мозола погиб в СИЗО по подозрению в убийствах Оноприенко

Юрий Мозола погиб в СИЗО Львовского управления СБУ весной 1996 года - его пытали и избивали по подозрению в серийных убийствах, которые совершил совсем другой человек.

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Константин Самаринизменено

Что-ж, хоть какая-то справедливость, но восторжествовала. А теперь ответьте, понесли-ли наказания следователи, и судья, приговорившие невиновного человека к смертной казни по делу Чикатило? Нет, ни кто не был наказн, не отдан под суд, не отстранен от должности. А ведь каким пыткам должен был быть подвергнут человек, оговоривший себя, осознавая, что обрекает себя на смерть.