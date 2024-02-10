«Азовцы» бегут из Кременной впереди своего визга, а русские тем временем вошли в Авдеевку и стремятся взять ВСУ в котёл между коксохимом и карьером: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 10 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ районе Кременной ситуация для ВСУ обострилась.