«Азовцы» бегут из Кременной впереди своего визга, а русские тем временем вошли в Авдеевку и стремятся взять ВСУ в котёл между коксохимом и карьером: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 10 февраля 2024 года Юлия СоколоваВ районе Кременной ситуация для ВСУ обострилась.
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