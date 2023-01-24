Страны НАТО не могут договориться о поставках вооружения на Украину – The Conversation

У Запада все еще нет единства в вопросе передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков и прочей тяжелой техники, что доказывает прошедшая на авиабазе «Рамштайн» в Германии встреча министров обороны стран Североатлантического альянса (НАТО).