smi.today

4 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Когда исследователи от Екатеринбурга делают выводы о событиях произошедших в 1959 году, когда их  и на свете то не бы...Исследователь Ски...
  • Николай Герасименко
    Если производство находится на нашей территории, то какие проблемы? Ребрендинг и нет проблем.Французский произ...
  • лина любимцева
    БРАК - это союз мужчины и женщины. И НИКАК ИНАЧЕ!!Путин внес в осно...

Страны НАТО не могут договориться о поставках вооружения на Украину – The Conversation

Страны НАТО не могут договориться о поставках вооружения на Украину – The Conversation

У Запада все еще нет единства в вопросе передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков и прочей тяжелой техники, что доказывает прошедшая на авиабазе «Рамштайн» в Германии встреча министров обороны стран Североатлантического альянса (НАТО).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх