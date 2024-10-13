На Западе ожидают масштабного наступления ВС РФ в сторону Днепра

Российские войска безостановочно атакуют позиции украинских сил на Донбассе. Штурмовые подразделения ВС РФ уже находятся рядом с такими городами как Покровск, Мирноград, Селидово и Курахово, продолжая теснить формирования ВСУ.
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