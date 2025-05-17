Евросоюз вводит лимит на наличные платежи: до 10 тысяч евро

Оплата крупных товаров наличными вызывает пристальное внимание мировых финансовых регуляторов, но именно Европа ведет наибольшую борьбу против использования бумажных денег — к такому выводу пришло РИА Новости после анализа особенностей платежей в странах Евросоюза и "Большой двадцатки".