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Орловчанка обманом получила 350 тыс. рублей соцвыплаты

Орловчанка обманом получила 350 тыс. рублей соцвыплаты

Ливенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.

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