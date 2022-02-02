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В Пекине-2022 стартовала сокращенная эстафета олимпийского огня

В Пекине-2022 стартовала сокращенная эстафета олимпийского огня. Она пройдет по территории трех кластеров проведения соревнований – в Пекине, столичном районе Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй – и завершится 4 февраля – в день церемонии открытия Олимпийских игр.

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