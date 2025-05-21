Встревожен мертвых сон. Как с помощью ИИ уничтожают человечность

Встревожен мертвых сон, — могу ли спать? Тираны давят мир, — я ль уступлю Дж. Г. Байрон К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне телеканал RT (Russia Today) — один из главных информационных рупоров России на международной арене — подготовил серию видеороликов, в которых при помощи так называемого искусственного интеллекта (а вернее — нейросетей) «оживил» известных деятелей прошлого.