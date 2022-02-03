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Тарасова о Шипачеве и Фаткулиной: «Настолько достойные люди, что им выпало право стать знаменосцами. Одобряю выбор»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что Вадим Шипачев и Ольга Фаткулина понесут флаг команды Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия Олимпиады-2022.

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