Частным детским садам в Южной Корее запретили делать вступительные экзамены

В Южной Корее с 1 октября 2026 года частным детским садам запретят проводить вступительные испытания для детей дошкольного возраста, пишет The Korea Times.
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