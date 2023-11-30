Новая причина для гнева правительства США: Газпром ослушался и продал большую партию газа в Китай

2 дня назад 30K прочитали Всем доброго времени суток. Не так давно у американского правительства вновь случились причины для сильнейшего гнева, Белый дом просто рвал и метал, а все потому, что наша страна не намерена идти по указанному пути и прислать под американскую дудку.