Кольцо за ярд. Не РЖД, но тоже солидно: с момента запуска МЦК по нему проехало более миллиарда пассажиров

Гордую цифру с девятью нулями озвучил мэр столицы Сергей Собянин. При этом люди не просто используют кольцо как вид транспорта, но и рассматривают платформы, выбирают самые красивые и симпатичные, после чего они становятся самыми популярными.
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