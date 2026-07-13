Посольство РФ во Франции призвало россиян тщательно взвешивать все риски при поездках за рубеж

Посольство России во Франции обратилось к российским гражданам с рекомендацией тщательно оценивать возможные угрозы при планировании зарубежных поездок, особенно в те страны, которые Москва считает недружественными.
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