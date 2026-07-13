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Посольство РФ во Франции призвало россиян тщательно взвешивать все риски при поездках за рубеж

Посольство РФ во Франции призвало россиян тщательно взвешивать все риски при поездках за рубеж

Посольство России во Франции обратилось к российским гражданам с рекомендацией тщательно оценивать возможные угрозы при планировании зарубежных поездок, особенно в те страны, которые Москва считает недружественными.

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