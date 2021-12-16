Как различить опасные и полезные сухофрукты: советы диетолога

Врач рассказала, какие опасности могут таить в себе сухофрукты.Внешний вид сухофруктов может многое рассказать о том, как их приготовили, а потому следует внимательно присматриваться к нимм перед покупкой, считает диетолог Светлана Панченко.
Врач рассказала, какие опасности могут таить в себе сухофрукты.Внешний вид сухофруктов может многое рассказать о том, как их приготовили, а потому следует внимательно присматриваться к нимм перед покупкой, считает диетолог Светлана Панченко.
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