НТВ

901 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg
    А где санитары психлечебницы???Порошенко ворвалс...
  • Александр Киевская Русь
    Детишкам всегда нужно идти навстречу.  Больше всего мне жално детишек и стариков, молча ожидающих своего конца.Путин пригласил в...
  • Василий Иванович
    Сука, государство не заставляло её жить с придурком, а теперь из наших налогов ей выплатят кучу бабла, кстати, лечили...Лишившаяся кистей...

Как различить опасные и полезные сухофрукты: советы диетолога

Как различить опасные и полезные сухофрукты: советы диетолога

Врач рассказала, какие опасности могут таить в себе сухофрукты.Внешний вид сухофруктов может многое рассказать о том, как их приготовили, а потому следует внимательно присматриваться к нимм перед покупкой, считает диетолог Светлана Панченко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх