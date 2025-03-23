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Врач Филева рассказала, почему заусенцы на пальцах часто появляются весной

Врач Филева рассказала, почему заусенцы на пальцах часто появляются весной

Заусенцами называют небольшие болезненные обрывки кожи, которые отслаиваются от ногтевого валика. По сути это маленькие кусочки ороговевшей кожи, которые начинают торчать и цепляться за одежду, причиняя дискомфорт и даже боль.

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