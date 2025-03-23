Врач Филева рассказала, почему заусенцы на пальцах часто появляются весной

Заусенцами называют небольшие болезненные обрывки кожи, которые отслаиваются от ногтевого валика. По сути это маленькие кусочки ороговевшей кожи, которые начинают торчать и цепляться за одежду, причиняя дискомфорт и даже боль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии