Сильный ливень в Екатеринбурге нарушил движение транспорта 15 июля

15 июля в Екатеринбурге из-за сильного дождя и ветра выпало более 25,8% июльской нормы осадков. Было нарушено движение транспорта: в нерабочем состоянии оказались 49 светофоров и шесть контактов контактных сетей.
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