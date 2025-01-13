Безос не видит угрозы со стороны Трампа и Маска для своей компании Blue Origin

Основатель компании Amazon Джефф Безос считает, что генеральный директор SpaceX Илон Маск не воспользуется своими связями с избранным президентом США Дональдом Трампом и не будет препятствовать деятельности его аэрокосмической компании Blue Origin.
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