Навка: Заворотнюк отличали уверенность, смелость и вера в хорошее

РИА Новости/Алексей Майшев Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк отличали уверенность и смелость, а также вера в хорошее, сообщила журналистам олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка в ходе церемонии прощания с актрисой 1 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии