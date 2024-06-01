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Навка: Заворотнюк отличали уверенность, смелость и вера в хорошее

Навка: Заворотнюк отличали уверенность, смелость и вера в хорошее

РИА Новости/Алексей Майшев Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк отличали уверенность и смелость, а также вера в хорошее, сообщила журналистам олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка в ходе церемонии прощания с актрисой 1 июня.

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