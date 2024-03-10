Добрый Мир
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Добрый Мир

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Размер воронки от применения "Сармата" удивил Европу и НАТО: посмотрите, что остается после применения российского оружия

Размер воронки от применения "Сармата" удивил Европу и НАТО: посмотрите, что остается после применения российского оружия

2 дня назад 118K прочитали Здравствуйте, уважаемые читатели! Традиционно для Американского правительства является линия поведения, которой культивируется идеология идентичная русской в период коллективизации.

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Комментарии
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Галина 123
Ей, ей поаккуратней с пожеланиями там. А то если от всей широты русской души  вдарить, то  как бы волной от цунами после  Посейдона, всё это европейское дерьмо к нам на территорию не вынесло. Разгребай потом...
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20 час.
М
ММ
Начинить Сармат обычной взрывчаткой и отправить на Пентагон. С предупреждением, что следующий заряд может быть атомным.
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18 час.
Александр Крылов
Главному лягушатнику надо показать возможности &quot;Сармата&quot;, чтобы умерить его пыл и амбиции. Микро наполеончик развязался окончательно пообщавшись с хохляцким крысёнышем.
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3 час.

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