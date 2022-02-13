Губерниев — о золоте в эстафете: «Россия продолжает творить историю, невероятная победа!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре отреагировал на победу сборной России в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде.

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