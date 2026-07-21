Смотрич: Израиль не заинтересован в участии в конфликте между США и Ираном

Израильская сторона не заинтересована в участии в конфликте между США и Ираном на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр финансов страны и глава ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич.
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