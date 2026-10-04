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Царьград

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Юрист Земскова: дают ли прописка и оплата ЖКУ гражданину право на квартиру

Юрист Земскова: дают ли прописка и оплата ЖКУ гражданину право на квартиру

Эксперт рассказала, дают ли гражданину право на квартиру прописка и оплата ЖКУ.Нередки случаи, когда граждане могут иметь прописку в квартиру и оплачивать за неё коммунальные услуги.

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