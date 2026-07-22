Постановление о внесении изменения в постановление избирательной комиссии

О внесении изменения в постановление избирательной комиссии Нижегородской области от 30 июня 2026 года № 142/1938 – 7 «О перечне региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий на выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва».