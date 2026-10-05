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Зидан о 4:1 с Бельгией: «Заслуженная победа, если смотреть на все 90 минут. Во 2-м тайме Франция играла хорошо, а в 1-м нам не хватало скорости на последней трети поля»

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о победе над командой Бельгии в 4-м туре Лиги наций (4:1).

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