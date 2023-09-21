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Сергей Кущенко: «У Лиги ВТБ хорошие отношения с сербскими и турецкими клубами»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о зарубежных участниках Суперкубка-2023. «Партизан» уже у нас был, а у «Црвены Звезды» свой турнир в эти же даты.

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