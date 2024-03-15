Неужели у Путина лопнуло терпение? Самолёту министра обороны Британии «вырубили» GPS прямо в воздухе – пишет Times

Вчера 115K прочитали Британия сама уже трясётся от ужаса, каждый момент ожидая, что у России вот-вот лопнет терпение, и в ответ на очередную выходку Лондона прилетит такой раздражённый «ответ» Москвы, что потом долго вспоминать будут.
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