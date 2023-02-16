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Литва прекратила взаимодействие с Беларусью по переходу транспорта через границу

Литва прекратила взаимодействие с Беларусью по переходу транспорта через границу

Причины прекращения взаимодействия с Минском не указываются.<strong>Литва прекращает взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

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