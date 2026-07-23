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Британцы массово отказываются записываться в армию

Британцы массово отказываются записываться в армию

Лишь 6% жителей Великобритании выразили готовность добровольно отправиться на фронт в случае масштабного нападения на страну, свидетельствуют данные социологического исследования компании YouGov, которые приводит телеканал Sky News .

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