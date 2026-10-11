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ФедералПресс

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Маск поставил точку в вопросе о Зеленском: «Зашел слишком далеко»

Маск поставил точку в вопросе о Зеленском: «Зашел слишком далеко»

ВАШИНГТОН, 11 октября, ФедералПресс. Действия киевского руководства и его нежелание идти на деэскалацию вызывают все более открытое раздражение среди влиятельных представителей американской элиты.

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