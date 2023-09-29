Дело Негрейры может привести к прекращению существования «Барселоны»

"Барселона" может прекратить своё существование из-за разбирательств по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры"Барселона" может прекратить своё существование из-за разбирательств по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.
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