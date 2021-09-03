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Dacia Jogger — универсальный, функциональный и привлекательный

Dacia Jogger — универсальный, функциональный и привлекательный

Dacia стремительно завоевывает европейский рынок, поэтому после того, как Sandero официально стала самой продаваемой моделью в Европе , Dacia теперь входит в сегмент «C» с семейной моделью Jogger, которая будет доступна в версиях 5 и 7 мест.

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