Янки перед своей кончиной совсем "уху"... того - ели, объявив территориальные претензии сразу нескольким странам. Запахло ядерной войной...

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    США объявили претензии на миллионы квадратных километров Арктики, территории в Тихом океане, Мексиканском заливе и Беринговом море.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Автор, читай внимательно - Претензии США русского сектора Арктики не касаются. Пендосы обворовали Канаду.
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18 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
эту страну родину фашизма и зла человеческого просто давно надо стереть с лица земли
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12 час.
Александр Бурачевский
А как же претензии США на Северный морской путь?
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7 час.

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