Актриса Анна Чиповская рассказала о вызвавшем споры спектакле «Гамлет» и уходе из него Юры Борисова. Артистку, которая провела творческий вечер на сцене Учебного театра Школы-студии МХАТ, цитирует kp.
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