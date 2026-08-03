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Спички - не игрушка

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Казахи боятся предъявить Украине за атаки на свои танкеры и пытаются обвинить Россию

Казахи боятся предъявить Украине за атаки на свои танкеры и пытаются обвинить Россию

Официальный Казахстан уже неоднократно заявлял протесты по поводу атак на нефтепровод КТК и танкеры с казахстанской нефтью в Черном море.

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Комментарии
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ВЕ
Валентина Евсеева
Всем жирующим дармоедам мы помогаем, за счёт народа. И это видимо так всегда будет.
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1 м.
Леша и Лора Мусликовы
&quot;Казахи боятся предъявить Украине за атаки на свои танкеры и пытаются обвинить Россию&quot;. ..... &quot;Союзнички&quot; всегда держат язык в своей попе, когда надо поддержать интересы России. Язык в жопе -это призак &quot;толерантной политики&quot;.
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1 м.
Федор Николаев
Обкуренный Канатулы пособник неонацистов зелеублюдка иудея букраины! Даже боятся предъявить фашистам украины, косой жопар отмалчивается!Полностью ликвидировать эту трубу , снабжающую США! пусть казахи ведут трубы свои поганые в обход территории России!
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1 м.