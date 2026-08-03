ВЕ Валентина Евсеева Всем жирующим дармоедам мы помогаем, за счёт народа. И это видимо так всегда будет.

Леша и Лора Мусликовы "Казахи боятся предъявить Украине за атаки на свои танкеры и пытаются обвинить Россию". ..... "Союзнички" всегда держат язык в своей попе, когда надо поддержать интересы России. Язык в жопе -это призак "толерантной политики".