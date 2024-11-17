Песков высказался о команде Трампа

Избранный лидер США Дональд Трамп вряд ли полностью разделяет позиции членов своей новой команды. Такое мнение в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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