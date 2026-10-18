Многие люди мечтают о положении в обществе, славе, богатстве и семейном счастье. Кажется, что еще нужно, если все это уже есть? Но бывает и так, что темная сторона личности оказывается сильнее и человек готов поставить на кон все, чтобы удовлетворить свои преступные наклонности.
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