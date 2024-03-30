Россия нанесла "удары возмездия" по объектам украинской энергетики после нападения ВСУ на Курскую и Белгородскую области.
Американская операция под прикрытием. Отдуваться будет Киев - русское возмездие неминуемо
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Путин трусит ответить наглам?!
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17 час.
Андрей Алферов
В.Путин обозначил первым, кто враг России, это США. Но хитрость США заключается в том,что они чужими,руками осуществляют агрессию на территорию нашего Отечества. Украинский фронт, в Москве, считай афганский фронт (средназиатский) и далее Молдавский,Грузинский Армянский, Казахстанский..... При этом они не нарушают международное право, они якобы никого официально не финансируют, они вообще за океаном, в домике! Выход всегда там ,где вход: Как при СССР создать угрозу территории США, путем возврата полетных заданий в стратегическое Я0 на территорию США. Только так можно остановить гегемона.
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14 час.
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