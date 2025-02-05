Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

347 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Невидимка Невидимка
    Это просто мерзость. Для русских пенсионеров денег нет, а абхазам нашлись, ну что за подлость в нашем правительстве.Бадра Гунба добил...
  • Василий Васильев
    Репатриантам значит будем помогать. Типа, что хоть так возместим де популяцию страны. А тем гражданам, что уже живут ...Жителям шести стр...
  • Maxim
    Тов. Берия выставить - виртуально...Бадра Гунба лидир...

Пожарные 5 часов боролись с огнем после атаки БПЛА на нефтебазу в Каневском районе Кубани

Пожарные 5 часов боролись с огнем после атаки БПЛА на нефтебазу в Каневском районе Кубани

Пожарные 5 часов боролись с огнем после атаки БПЛА на нефтебазу в Каневском районе КубаниВ Каневском районе Кубани, рядом со станицей Новоминской пожарные в течение 5 часов подряд боролись с возгоранием резервуара с нефтепродуктами после атаки украинского БПЛА минувшей ночью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх