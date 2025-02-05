Пожарные 5 часов боролись с огнем после атаки БПЛА на нефтебазу в Каневском районе Кубани

Пожарные 5 часов боролись с огнем после атаки БПЛА на нефтебазу в Каневском районе КубаниВ Каневском районе Кубани, рядом со станицей Новоминской пожарные в течение 5 часов подряд боролись с возгоранием резервуара с нефтепродуктами после атаки украинского БПЛА минувшей ночью.
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