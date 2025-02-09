Перспективы газа из России в Евросоюзе – оценки посла в Вене Татьяна АрестоваАвстрия отказалась от газа из России по политическим мотивам, а возобновление переговоров с Евросоюзом может принести масштабные соглашения.
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