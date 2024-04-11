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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Чувашии помощник депутата прилюдно оттаскал жену за волосы

В Чувашии помощник депутата прилюдно оттаскал жену за волосы

ЧЕБОКСАРЫ, 11 апреля, ФедералПресс. Депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов подтвердил факт безобразного поведения своего помощника, который накануне схватил жену за волосы, насильно притащил к автомобилю и усадил в него.

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