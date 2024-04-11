В Чувашии помощник депутата прилюдно оттаскал жену за волосы

ЧЕБОКСАРЫ, 11 апреля, ФедералПресс. Депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов подтвердил факт безобразного поведения своего помощника, который накануне схватил жену за волосы, насильно притащил к автомобилю и усадил в него.
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