Байден находился под присмотром врача, специализирующегося на болезни Паркинсона

В распространенном пресс-службой Белого дома заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора говорится, что невролог Кевин Канард, специализирующийся на болезни Паркинсона, оценивал состояние президента США Джо Байдена, но лишь в рамках ежегодных общих медосмотров.