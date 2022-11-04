В Европе хотят применять газопроводы, по которым природный газ поступал из России, для перекачки водорода

По мере того, как на Западе усиливается ажиотаж вокруг зеленого водорода, несколько энергетических компаний и министров энергетики некоторых стран изучают потенциал преобразования существующей инфраструктуры природного газа для использования в транспортировке водорода по мере того, как Европа постепенно пытается отказаться от ископаемого топлива.
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