В Европе хотят применять газопроводы, по которым природный газ поступал из России, для перекачки водорода

По мере того, как на Западе усиливается ажиотаж вокруг зеленого водорода, несколько энергетических компаний и министров энергетики некоторых стран изучают потенциал преобразования существующей инфраструктуры природного газа для использования в транспортировке водорода по мере того, как Европа постепенно пытается отказаться от ископаемого топлива.